За тиждень комунальники ліквідували самосіви на дахах 45 будинків у Львові

У Шевченківському районі ліквідували самосіви на 2 будинках: на вул. Леонтовича та на вул. Волинській, – розповіла керівник відділу житлового господарства Шевченківської районної адміністрації Наталія Залужна.

У Личаківському районі впродовж останнього тижня очистили дахи 8 будівель від самосівів. Йдеться про будинки за такими адресами: вул. Тарнавського, 13, 14, 95, вул. Переяславська, 18, вул. Новознесенська, 97, вул. Личаківська, 119 та 134а, вул. Кордуби, 12. Загалом, за інформацією Личаківської районної адміністрації, з 18 червня до 22 липня ліквідовано самосіви на 57 будинках.

Як повідомила керівник Залізничної Р А Ірина Джурик, за тиждень у районі ліквідували 5 самосівів: на вул. Квітки-Основ’яненка, 19, вул. Братів Міхновських, 32, вул. Шевченка, 31 та вул. Короткій, 3 і 8. Щодо рослинності на ще одному некомунальному будинку вручено припис власнику будівлі.

У Сихівському районі з останній тиждень ліквідували 3 самосіви — на вул. Тиверській, 3, вул. Сихівській, 1 та вул. Тернопільській, 1. Також було скеровано припис до керівника одного з підприємств району щодо ліквідації рослинності.

Заступник голови, керівник відділу житлового господарства Галицької районної адміністрації Роман Гавчак зазначив, що за останній тиждень в району ліквідували самосіви за 14 адресами, зокрема на вул. Коперника, 30, просп. Свободи, 47, вул. Дорошенка, 14 тощо.

За інформацією Франківської районної адміністрації, на території району за останній тиждень було ліквідовано самосіви за 13 адресами, а щодо 5 об’єктів надіслано приписи балансоутримувачам. «За минулий тиждень ми провели роботи з ліквідації самосівів на дахах за адресами: вул. Антоновича, 9, 37, вул. С. Бандери, 41, 43, 53, вул. Глибока, 12, вул. Японська, 6, 6а, вул. Новий світ, 14, вул. Героїв УПА, 78, вул. Веделя, 7, вул. Рубчака, 17а. Натомість, за 5 адресами, де будівлі не у комунальній власності, ми надіслали приписи. Якщо їх не виконають, будемо штрафувати», — повідомила начальник відділу житлового господарства Франківської Р А Олена Шлюбик.