З квартири мешканки Винників викрали грошей і ювелірки на 100 000 гривень

У Личаківський відділ поліції звернулася 66-річна мешканка міста Винники. Жінка повідомила, що 8 липня невідома особа, пошкодивши вікно, проникла у її квартиру і викрала звідти 100 євро та ювелірні вироби (золоті сережки, персні, обручку, кулони, браслет та інші). Загальна сума заподіяних збитків – близько 100 000 гривень.

Поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетний 33-річний місцевий мешканець. Речові докази у нього вилучено.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, чоловікові повідомили про підозру за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.