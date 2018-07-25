У суботу у Львові відзначатимуть 1030-річчя хрещення України-Русі

Мешканців області та Львова закликають долучитись до спільної екуменічної молитви за Україну

У суботу, 28 липня, о 15:00 год на проспекті Свободи біля пам’ятника Т. Г. Шевченку у Львові відбудуться святкові урочистості до 1030-річчя хрещення України-Русі.

Мешканців області та Львова закликають долучитись до спільної екуменічної молитви за Україну за участі представників усіх конфесій. Опісля відбудеться концерт духовної музики.

З нагоди святкування річниці хрещення України-Русі організують тематичні виставки, зустрічі у бібліотеках, тощо.

«Захід у суботу розпочнеться із спільної екуменічної молитви. Також ми плануємо організувати мандрівну виставку з нагоди річниці, яка до кінця року експонуватиметься у всіх районах області. ЇЇ повинні організувати фахівці, для того, щоб експонати були насправді цікавими та несли у собі цінне інформативне наповнення», – наголосила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації Мирослава Туркало.

Окрім того, у храмах усіх населених пунктів області відбудуться святкові літургії, також організують релігійні, просвітницьких та культурно-концертних заходів з нагоди святкування.