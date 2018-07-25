У «Шегинях» у житловому трейлері виявили 1,5 тис пачок контрабандних цигарок (фото)

Сьогодні на кордоні з Польщею у пункті пропуску «Шегині» у житловому автомобільному трейлері французької реєстрації правоохоронці знайшли понад 1,5 тисячі пачок контрабандних цигарок.

Як повідомила прес-служба Мостиського прикордонного загону, за кермом «будинку на колесах» був громадянин Польщі, також з ним були ще п’ятеро подорожніх.

Під час спільної з працівниками митниці ДФС України перевірки правоохоронці виявили спеціально обладнану у днищі трейлера схованку, з якої і дістали 1560 пачок цигарок різних марок.

Тютюнові вироби вилучили працівники митниці, сума їх оцінки склала 56 660 гривень. Окрім того вилучено транспорт.