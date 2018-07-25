У Раві-Руській затримали шкарпеткового контрабандиста

Учора вранці в пункт пропуску «Рава-Руська» прибув рейсовий автобус «Setra», що прямував з Польщі до України. Про це повідомляє Держприкордонслужба України. Під час здійснення заходів контролю прикордонники Львівського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили партію шкарпеток, які були приховані за багажем пасажирів. Водій автобуса, 38-річний українець, мав намір незаконно перемістити товар через кордон, умістивши його в нішу для запасного колеса в багажному відділені транспортного засобу.

Виявлені 10,1 тисячі пар дитячих шкарпеток вилучено працівниками ДФС для прийняття подальшого правового рішення.