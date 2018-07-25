У Міносвіти пояснили, коли варто подавати оригінали документів та підписувати угоду на контракт

У Міністерстві освіти радять вступникам, які сподіваються потрапити на бюджетне навчання, не поспішати подавати документи на контрактне. Краще дочекатися дочекатися результатів розподілу місць державного замовлення. Їх оприлюднять вже 1 серпня.

Таке повідомлення МОН оприлюднило через те, що деякі заклади закликають абітурієнтів подавати оригінали документів на контракт.

«Важливо пам’ятати, що вступники, які отримають рекомендації на бюджет, повинні будуть до 18-ї години 6 серпня подати оригінали документів до приймальної комісії вишу. Якщо до цього часу вступник не подасть оригінали, то він втратить право в цьому році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням», – кажуть у Міносвіти.

А тому лише у тому випадку, якщо вступник не проходить на бюджет туди, де хоче навчатися, варто подавати документи на бюджет.

«Кожен вступник, що не отримав бюджетне місце, АВТОМАТИЧНО бере участь у конкурсі на контракт за всіма своїми заявами», – пояснюють у прес-службі.

Додамо, що у разі вступу до вишу на контракт договір про надання освітніх послуг підписується тільки після видання наказу про зарахування. Будь-яка вимога укласти договір ДО видання наказу про ваше зарахування є незаконним.

На конкурсних пропозиціях, де є бюджетні місця, технічна можливість видання наказу про зарахування на контракт з’явиться у приймальних комісій лише після розподілу бюджетних місць.

Проте це не стосується небюджетних конкурсних пропозицій, де місця державного чи регіонального замовлення не передбачені. Вступники на такі пропозиції можуть укладати договори одразу після видання відповідного наказу.