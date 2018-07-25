У Львові 55-річний ревнивець порізав 32-річного суперника

Працівники Личаківського відділу поліції розслідують факт заподіяння тілесних ушкоджень 32-річному мешканцеві Пустомитівського району. Чоловіка 24 липня госпіталізували в лікарню, де його прооперували. Медики діагностували в пацієнта колото-різану рану грудної клітки зліва.

Правоохоронці попередньо встановили, що до скоєння правопорушення причетний 55-річний львів’янин. Конфлікт між чоловіками виник на ґрунті ревнощів.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Максимальне покарання, передбачене статтею, – виправні роботи на строк до року.