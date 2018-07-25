У ЛОДА назвали суму, яку НВК “Школа-ліцей “Європейський” отримав на меблі

А також на обладнання та дидактику

Керівниця департаменту освіти та науки Львівської ОДА Любомира Мандзій розповіла, скільки грошей на облаштування класів Нової української школи отримав НВК “Школа-ліцей “Європейський”, що на Кульпарківській, 99.

“Школа-ліцей «Європейський» отримала на закупівлю обладнання для НУШ 89 318 грн, в тому числі 35 048 грн на меблі, 18 814 грн на дидактику, 36 456 грн на комп’ютерну техніку”, – сказала чиновниця.

Нагадаємо, щодо цього навчального закладу розгорівся скандал. Обурений батько першачка розповів про те, що дирекція школи вимагала грошей на ремонт класу, парти, стільці, техніку та інші матеріали.

При цьому батьки не мали купувати ці речі самі, а лише принести визначену суму грошей. Перший внесок становив 1000 грн.

У школі “Львівській газеті” пояснили, що не знають про такий факт. А очільниця міського управління освіти Зоряна Довганик наголосила на тому, що заступник директора закладу пояснила збір грошей виключно ініціативою батьків.