У Домажирі можна буде поснідати із ведмедями

У ведмежому притулку “Домажир”, що поблизу Львова, цієї суботи, 28 липня, відбудеться сніданок із ведмедями. Це благодійна акція, під час якої збиратимуть гроші на допомогу тваринам.

“На унікальній ранковій екскурсії ви першими побачите, як ми щодня готуємося до відкриття. Ви дізнаєтеся цікаві факти про ведмедів та як вони просинаються”, – кажуть організатори.

На “Спільному сніданку з ведмедями” гостей пригощатимуть власною випічкою, поки ті насолоджуватимуться природою та спостерігатимуть за життям клишоногих.

Благодійні внески – від 500 грн. Для того, щоб зареєструватися, просять телефонувати за номером +38 067 509 3058.