У Бродах сталася смертельна ДТП

Учора, 24 липня, о 23:20 год. в м. Броди сталася смертельна ДТП.

Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, на вул. Тернопільській, виїжджаючи на автодорогу сполученням “Київ-Чоп”, 55-річний мешканець с. Дітківці Бродівського району, керуючи автомобілем “CITROEN- BERLINGO”, не надав перевагу в русі вантажному автомобілю “DAF-XF105.460” під керуванням 26-літнього мешканця с. Дубровка Закарпатської області. Автомобілі зіткнулися.

Внаслідок ДТП водій та 48-річна пасажирка “CITROEN-BERLINGO”від отриманих травм загинули на місці події.

Причини події встановлюються.