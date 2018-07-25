Стали відомі нові зіркові хедлайнери «Української пісні 2018»

Національний проект «Українська пісня / Ukrainian Song Project», який відбудеться 18 серпня на стадіоні «Арена Львів», представить за один вечір 27 найкращих виконавців – напередодні 27-ї річниці Незалежності України.

Надзвичайно потужний лайн-ап підготували організатори Національного проекту «Українська Пісня / Ukrainian Song Project»! У суботу, 18 серпня, на стадіоні «Арена Львів» відбудеться грандіозний концерт (початок – о 18:00). Сьогодні стали відомі імена ще чотирьох хедлайнерів мегашоу – це Олександр Пономарьов, Злата Огнєвіч, Sonya Kay і Артем Пивоваров. Нагадаємо, раніше оргкомітет оприлюднив таких зіркових учасників найкращої музичної події літа-2018: «Воплі Відоплясова», Pianoбой, О.Torvald, Alyosha, MELOVIN, Tayanna, DILEMMA, Kadnay, Ivan NAVI і польський гурт CHEMIA.

Разом із відомими артистами на грандіозну сцену на «Арені Львів» 18 серпня вийдуть і молоді виконавці та гурти – десятеро переможців відбіркового туру, який тривав майже три місяці – від початку травня і до другої половини липня 2018 р. Цьогоріч до оргкомітету надійшло понад 300 заявок – з усіх куточків України: Запоріжжя, Дніпро, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Вінниця, Ужгород, Чернівці, Луцьк, Полтава, Івано-Франківськ, Тернопіль, Київ… Переможців відбору «Української пісні 2018» у кілька етапів обирали експерти (музичний продюсер Руслан Квінта, музичний продюсер телеканалу «Україна» Геннадій Вітер, композитор Михайло Некрасов, засновник лейблу «Контрамарка» і виконавчий директор «Української пісні» Олександр Порядченко, продюсер каналу М2 Роман Муха, головний редактор онлайн-журналу Karabas Live Ігор Панасов і генеральний продюсер «Українська пісня / Ukrainian Song Project» Тарас Курчик.), а також було відкрите інтернет-голосування. Вибір професійного журі: LAUD, TOLO4NYI, PATSYKI Z FRANEKA, PANCHYSHYN, LUMIERE, JULINOZA, Anna PETRAsh і RULADA. А глядацьке голосування вивело у фінал львівський гурт Secret Forest та київського співака Erômin.

«Українську Пісню» уже охрестили «українським Євробаченням». Масштабність цьогорічного пісенного шоу – це 52 метри ширини сцени, 270 метрів квадратних екранів, для яких готуються оригінальні візуалізація та комп’ютерна графіка. Очікується, що концерт 18 серпня на «Арені Львів» відвідають 17-19 тисяч глядачів. Так твориться музична історія України!

«Головним завданням Національного проекту «Українська Пісня / Ukrainian Song Project» є створення потужного проекту з новим, сучасним українським обличчям, який стане головною музичною подією в Україні, а в подальшому набуде й міжнародного значення, – розповідає генеральний продюсер проекту Тарас Курчик. – Адже глобальна мета «Української пісні» – пошук, підтримка, популяризація та промоція україномовної музики як в Україні, так і у світі. Важливий момент: учасники із-за кордону ексклюзивно готують для виступу на «Арені Львів» пісню українською мовою!».

«Українська пісня 2018» відбуватиметься за підтримки Телеканалу «Україна». У День Незалежності України, 24 серпня, популярне шоу каналу «Музична платформа» презентує на всю країну найграндіознішу подію літа 2018 року.

Квитки на великий концерт «Українська пісня 2018» 18 серпня на «Арені Львів» – тут: https://lviv.kontramarka.ua/uk/event/ukrainska-pisna-45882-57555.html

Офіційний сайт проекту: http://www.uapisnya.com.ua/