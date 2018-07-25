Правоохоронці просять допомогти знайти 15-річну дівчинку

У Галицький відділ поліції сьогодні о 17:11 надійшло повідомлення зі служби 102 про розшук зниклої дівчинки. 25 липня о 17:10 з будинку 109 на вул. Івана Франка зникла Зварич Марія, яка перебуває на лікуванні в психлікарні. Дівчині 15 років, ріст – 164 см, світло-русяве волосся мала зав’язане у «хвостик». Була одягнена в червону футболку, сірий светр, чорні штани зі смужкою, сірі босоніжки. Проживає в с. Журавно.