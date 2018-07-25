Поблизу Львова створять історико-культурний парк на місці давньої княжої столиці

Звенигород має стати туристичним об’єктом, куди приїжджатимуть не лише відпочити, але і пізнати історію

У 2018 році на території пам’ятки археології національного значення розпочнеться створення першого в Україні історико-культурного парку «Древній Звенигород». Проект є одним із переможців конкурсу проектів регіонального розвитку Мінрегіону і отримає на реалізацію близько 12 млн грн у межах секторальної бюджетної підтримки ЄС.

Проектом передбачено впорядкування території пам’ятки та центральної площі села, консервація пам’яток княжої доби, відзнакування найбільш знакових будівель княжої доби, трасування усієї лінії укріплень городища, візуальна реконструкція унікальної оборонної системи XVIII, створення базової туристичної інфраструктури довкола історико-культурного парку «Древній Звенигород», туристичних маршрутів та ін.

Історико-культурний парк створять на площі близько 38 га. Ініціатором та замовником проекту є департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації.

Візуалізація майбутнього парку. Автор: Андрій Хархаліс

Звенигород – одна з трьох княжих столиць, де в ХІ-ХІІ століттях починалась українська державність на Прикарпатті. Дослідження Звенигорода почалися ще всередині ХІХ ст. і тривають до сьогодення. Наймасштабніші розкопки відбулись у 1950-1990-х роках. Вражаюча колекція археологічних артефактів, що нараховує кілька десятків тисяч знахідок, презентує Звенигород як крупний економічний, культурний та духовний центр. Завдяки історичним подіям та клімату колишня княжа столиця чудово збереглась до наших днів. На сьогодні досліджено не більше 10% площі давнього городища.

«Парк – це можливість впорядкувати та захистити територію пам’ятки від руйнувань. Наразі ми не плануємо масштабних археологічних досліджень. Програму їх проведення треба буде дуже детально продумати і це справа на багато років. Але парк, а в майбутньому, ми сподіваємось, заповідник, захистить пам’ятку від чорних археологів, несанкціонованих кар’єрів, самовільної забудови тощо», – переконана дослідниця Звенигорода, молодший науковий співробітник «Рятівної археологічної служби» Наталя Войцещук.

Водночас сьогодні готується пакет документів для оголошення Звенигорода заповідником національного значення. Влітку документи планують передати до Кабінету Міністрів України.