На Львівщині відучора 22 населені пункти – без світла (перелік)

Роботи з відновлення електропостачання вестимуться сьогодні

Учора, 24 липня, на Львівщині зафіксовано 6 аварій в системах електропостачання. Без світла залишаються 22 населені пункти.

Ремонті роботи з відновлення електропостачання сьогодні вестимуться:

Перемишлянський район:

– о 18:00 внаслідок аварійного відключення 3 ПЛ-10 кВ та 71 ТП (проходження грозового фронту з сильним дощем) тимчасово без електропостачання залишилось 22 населені пункти (повністю). Станом на 06:00 год. залишається без електропостачання 11 населених пунктів: с. Ганачівка, с. Липівці, с. Пленників, с. Лоні, х. Посіч, х. Порциляція, х. Ланівка, х. Ясна, х. Добра, х. Нові Дома, с. Коросно (частково).

Стрийський район:

– о 21:00 внаслідок аварійного відключення тимчасово без електропостачання залишилось 2 населені пункти: с. Ланівка, с. Добряни (повністю).

Дрогобицький район:

– близько 19:00 внаслідок аварійного відключення ПЛ- 0,4 кВ тимчасово без світла залишились абоненти: с. Почаєвичі (частково).

Бродівський район:

– о 22:35 внаслідок спрацювання аварійного захисту тимчасово без електропостачання залишилось 4 населені пункти: с. Боратин, с. Гаї Суходільські, с. Сухота (повністю), с. Пониква (частково).

Золочівський район:

– о 22:00 внаслідок спрацювання аварійного захисту тимчасово без електропостачання залишилось 4 населені пункти: с. Андріївка, с. Бортків, с. Мала Вільшанка, с. Скнилів (повністю).

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