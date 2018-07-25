На Львівщині сталася потрійна смертельна ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 25 липня, близько 14.00 на автодорозі Київ-Чоп у селі Нагірне Сколівського району.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, зіткнулись автомобілі «Мерседес», «Сітроен» і «Таврія». Водій «Мерседеса», залишивши автомобіль, утік з місця події. Правоохоронці встановлюють місце його перебування.

Від отриманих унаслідок автопригоди травм пасажирка «Таврії» померла на місці події, водія з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та особи учасників ДТП. Медики уточнюють діагноз травмованому. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження.