На Львівщині ліквідують несанкціоновані з’їзди на дорогах

Через інтенсивне зростання кількості несанкціонованих з’їздів-виїздів на дорогах, Автомобільна служба доріг Львівщини спільно з представниками інших відомств проведе перевірку таких об’єктів на наявність погоджувальних документів та дозволів

Згідно державних будівельних норм на таких з’їздах відсутні заходи з організації дорожнього руху, а саме: смуги гальмування та розгону, дорожні знаки, дорожня розмітка, напрямні стовпчики, освітлення та інше.

При відсутності відповідних документів, самовільно збудовані з’їзди-виїзди будуть ліквідовані.