Львівський “Отаман” – абсолютний чемпіон світу з драгонботу в категорії «Premier mix»

Упродовж, 17-22 липня 2018 року, в Угорщині тривав клубний чемпіонат світу з драгонботу

У межах чемпіонату спортивний клуб «Отаман» із Львівщини виборов велику кількість медалей різного ґатунку. Як повідомили управлінню фізичної культури та спорту ЛОДА тренери спортивного клубу «Отаман», команда стала абсолютним чемпіоном світу в категорії «Premier mix» на дистанції 200, 500 та 2000 метрів.

Також у категорії «Senior A» екіпаж клубу «Отаман» виборов «срібло» на дистанції 500 метрів та бронзу на дистанції 2000 метрів, а у категорії «Senior A mix» – здобули 2 срібні нагороди на дистанціях 200 та 2000 метрів.

Окрім цього, в категорії «Premier Open», львівські «Отамани» здобули також два «срібла» на дистанції 200 і 500 метрів.

Усього команда спортивного клубу «Отаман» із Львівщини виборола у різних категоріях і дистанціях: 4 золотих, 5 срібних та 1 бронзову нагороди.