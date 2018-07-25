Львів відзначили дипломом Призу Європи (фото)

Приз Європи присуджується з 1955 року муніципалітетам за їхній внесок у розбудову та розвиток європейського співробітництва

28 червня під час літньої сесії ПАРЄ у Страсбурзі відбулася церемонія відзначення Львова Європейським дипломом, що є першим етапом нагородження Призом Європи за пропагування європейський ідей, ідеалів та цінностей.

Такі ж дипломи отримали інші міста Європи.

До слова, Приз Європи присуджується з 1955 року муніципалітетам за їхній внесок у розбудову та розвиток європейського співробітництва, просування європейських принципів та цінностей, співпрацю з містами-партнерами та проведення різноманітних конференцій і заходів. Нагорода охоплює диплом, прапор, медаль та перехідний Приз Європи, а також грошову премію для проведення навчань працівників міських голів-лауреатів.