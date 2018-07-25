Дитячі майданчики: куди звертатися в разі небезпеки

Розпал літа, та ще й канікули – час для масових ігор на дитячих майданчиках

У Львові лише міська влада звела близько чотирьохсот таких місць для дитячих розваг, а ще є ті, які будуть житлові комплекси, ОСББ та приватні структури. Простір для ігор великий, але він може бути й травматичним. Що слід обов’язково розповісти дитині, коли ведете її на дитмайданчик і куди звертатись, коли майданчик становить небезпеку – дізнавалася кореспондентка «Львівської газети».

У надзвичайника Ігоря Куруса є вже ціла підбірка плачевних дитячий історій на дитмайданчиках:

«Недавно в нас був випадок, коли дитина бавилася сама на вулиці. Залізла в будиночок, який не був призначений для ігор. Хлопчина туди потрапити зміг, а назад через решітку вилізти не зумів. Вивільняли хлопчину рятувальники».

Надзвичайник розповідає, що в літній період таких історій завжди найбільше, адже діти на канікулах, а батьки переважно працюють. Цього літа лише на Львівщині було щонайменше три виклики. Відтак, певен Ігор Курус, дорослі зобов’язані показати дитині, де бавитися безпечно, а чого робити не можна. А перед тим, як пускати дитину на майданчик – слід його оглянути.

Натомість мама чотирирічної Еліани, Лілія, розповідає, вона завжди супроводжує свою доньку на дитмайданчику. І спостерігаючи за дитячими розвагами, переконалася: безпека дитини залежить не лише від настанов старших, а й від поведінки інших дітей. Зрештою, загрозу можуть нести не лише технічні несправності чи надто завзяті дитячі ігри.

«Дитмайданчик, на якому найчастіше бавиться моя донька, розташований на вулиці Широкій. Поряд є колишнє ПТУ. Зараз це інший навчальний заклад. Там багато учнів. І ці учні приходять на дитмайданчик – пивка попити, покурити. Мене насправді найбільше дивує поведінка батьків, які вдають, що вони цього не бачать. Можуть відвернутись і поматюкатися – це максимум, а зробити культурно і спокійно зауваження – це важко», – обурюється жінка.

Якщо такі непрохані гості з’являються на дитмайданчику – слід робити зауваження або дзвонити у поліцію. Якщо ж ви помітили технічні недоліки самого майданчика – телефонуйте на гарячу лінію міста, – радить керівник відділу молоді управління молоді та спорту львівської міськради Роман Андрес: «Якщо людина не знає конкретно, який номер телефону їй потрібен, яке ЛКП обслуговує цей майданчик і до якої адміністрації він належить, у будь-який момент можна зателефонувати на гарячу лінію міста, і звернення скерують належному балансоутримувачу».

Телефони гарячої лінії міста

15-80 — зі стаціонарного та з мобільного для абонентів Київстар, Vodafone та Lifecell

+38 (032) 297-59-11 — зі стаціонарного та мобільного

За словами Андреса, чимало батьків скаржаться на те, що майданчиків у Львові бракує. Тож уже цього року в місті їх з’явиться ще 15. Нові дитмайданчики зведуть на вулицях Петлюри, Каховській, Терновій, Тракті Глинянському, Коломийській, Червоної Калини, Коновальця, Миколайчука, Шевченка та Богдана Хмельницького. Один такий майданчик коштує від 200 до 400 тисяч гривень.