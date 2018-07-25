Через заниження вартості мешканець Львівщини позбувся дорогої автівки (фото)

21 липня на митну територію України через пункт пропуску «Шегині-Медика» Львівської митниці ДФС мешканець Львівщини ввіз легковий автомобіль «Audi Q7», універсал, що використовувався, 2018 року виготовлення. Відповідно до даних, зазначених у попередній митній декларації, вартість придбаного за кордоном транспортного засобу становила 1 227 952,12 грн.

23 липня 2018 року декларант для митного оформлення товару в режимі «імпорт» подав у відділ митного оформлення електронну митну декларацію з товаросупровідними документами, відповідно до яких отримувач товару – громадянин України, мешканець Львівської області, а вартість транспортного засобу – 40 000 євро.

За підсумками проведеної перевірки законності переміщення на митну територію України транспортного засобу Львівська митниця ДФС отримала лист Державної фіскальної служби України про отримання копії митної декларації митних органів Німеччини, відповідно до якої здійснено експорт вказаного транспортного засобу «Audi Q7».

Згідно з даними зазначеної митної декларації митних органів Німеччини та інвойсу встановлено, що дійсна вартість «Audi Q7» становить 63 200 євро (за курсом НБУ станом на 23.07.2018 відповідає сумі 1 950 516 грн. 51коп.), тобто на 722 564,00 грн. більше, ніж було заявлено митним органам.

Таким чином, громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості необхідні для визначення його митної вартості.

Львівська митниця ДФС склала протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Транспортний засіб «Audi Q7» вилучено. Матеріали справи про ПМП передадуть до суду, де й будуть вирішувати питання притягнення особи до відповідальності.