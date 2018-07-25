Через сильні дощі у Моршині підтопило школу (фото)

Через ускладнення погодних умов, сильних дощів, 24 липня у Львівській області підтопило ряд будівель, – інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

– с. Баня-Лисовицька Стрийського району: 5 присадибних ділянок та 2 підвали приватних житлових будинків.

– м. Моршин – підвальне приміщення НВК «Середня загальноосвітня школа-ліцей» на вул. Лесі Українки, 36. Рятувальники 9 ДПРЧ провели відкачку води у кількості 20 куб.м.

– 5 підвальних приміщень житлових будинків та прибудинкову територію «Бювету» ССК «Моршинкурорт».

Станом на 07:00 25 липня залишається підтопленими 1 присадибна ділянка та 7 підвальних приміщень житлових будинків.