13-річний хлопець із ДЦП піднявся на вершину Горган (фото)

Цими вихідними команда “On 3 wheels”, яка допомагає подорожувати людям з інвалідністю, здійснила мрію 13-річного юнака із Червонограда Миколи Козака. Хлопець із церебральним паралічем піднявся на гору Середня на спеціальному візку «жульєтці».

“Перед поїздкою Миколка трішки нервував, адже це була незвична для нього подорож. Окрім команди “On 3 wheels”, його супроводжували також батьки і восьмирічна сестра Оксанка. Погодьтесь, не кожному під силу таке випробовування, піднятись на гору, а особливо малій дитині. Але вона без жодних нарікань йшла попереду всієї групи, що нас приємно здивувало. Загалом, поїздки з дітьми є великою радістю”, – розповів координатор проекту “On 3 wheels” Сашко Луцик.

Загалом учасники походу подолали 20 км за майже вісім годин.

“Я вражена відданістю цих людей, які роблять добрі справи і втілюють в реальність мрії людей з інвалідністю. Велика подяка “On 3 wheels” та всім хлопцям і дівчатам, які допомагають людям з інвалідністю побачити красу гір! Ми дякуємо вам за ваші посмішки, жарти, пісні та підтримку! Ви робите велику справу, що дійсно заслуговує пошани і уваги”, – поділилась своїми емоціями мати хлопця Наталія Козак.

Нагадаємо, люди з інвалідністю мають змогу подорожувати на гірські вершини за допомогою спеціального французького возика LaJoelette (жульєтка). Торік команда “On3wheels” здійснила також 12 походів для людей з інвалідністю у різні точки українських Карпат, зокрема підкорили Говерлу.

Усі охочі теж можуть долучитись до команди, стати волонтерами, учасниками, лідером походів, для того щоб здійснити ще більше мрій! За детальною інформацією звертайтесь за телефонами: 0937293855 – Сашко Луцик.

Довідка:

Команда “On 3 wheels” у 2016 році здійснила унікальну велоподорож до Лісабону. Тоді разом з Іваном Маслюком, який живе з ДЦП, вони перетнули 12 країн. Іван самотужки подолав 5000 км за 100 днів на спеціальномутриколісномувелосипеді, на якому можна крутити педалі руками. Саме тому проект здійснення мрії отримав назву “On3wheels” (“На трьох колесах”). Хлопці не залишилися осторонь проблем людей з інвалідністю і приїхавши додому розпочали новий і унікальний для України проект LaJoëlette – підкорення вершин людьми з інвалідністю, який успішно впроваджують другий рік поспіль.