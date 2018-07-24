Завтра у Львові знову дощитиме

Синоптики застерігають про грозу з градом та шквали

За прогнозом Львівського гідрометцентру, завтра, 25 липня, у Львові очікуються грози, місцями сильні дощі, вдень подекуди шквали 15-20 м/с, град. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі становитиме 14-16°, вдень – 24-26° тепла. Погіршення видимості в дощі, тумані 600-1000 м.

На наступні дві доби синоптики також прогнозують короткочасні дощі, грози.

У разі виникнення непередбачуваних ситуацій можна звертатися на «Гарячу лінію» міста за коротким номером 15-80.