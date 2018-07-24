За два роки за львів’янами стежитимуть 1,5 тисячі камер відеонагляду

У Центрі безпеки міста розповіли про пріоритетний проект – до кінця 2018 року в місті сподіваються облаштувати камерами відеоспостереження усі в’їзди та виїзди, а також великі перехрестя. А до 2020 року встановлять близько 1,5 тисячі одиниць техніки. Загалом, щоб мати більш-менш повну картинку міста, їх потрібно приблизно 5000.

«Зараз у Львові маємо 230 камер. Це наші, міські камери, встановлені за кошти міського бюджету», – розповів начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

Усі камери мають високу роздільну здатність, тож із записаного відео можна робити навіть скрін-шоти обличчя.

У середньому вартість однієї точки обходиться у 15 тисяч гривень. Хоча є і дуже дорогі камери – одна така встановлена у Львові на вул. Городоцькій.

«Вона коштує 60 тисяч гривень і може розпізнати номерний знак, ваше лице та подивитися, котра година на вашому наручному годиннику», – сказав Юрій Діль.

Однак такі камери потрібні не скрізь. Скажімо, у Києві також є лише один такий об’єкт на Хрещатику.

Інформацію, яку записують камери, Центр безпеки міста за потреби передає поліції. Диспетчери також повідомляють правоохоронців, коли бачать небезпечну ситуацію.

«Недавно був випадок, коли в центрі Львова обікрали туристів. Протягом 15 хвилин поліція вже знала, куди пішли злодії. Їх затримали біля Добробуту. Вони вже давно викинули той гаманець, але навіть не сподівалися, що всю дорогу за ними стежать камеру відеонагляду», – сказав Юрій Діль.

Також камери легко вираховують викрадені автівки, оскільки «вміють» зчитувати номери. Тож якщо надходить повідомлення, то все, що треба знати Центру безпеки, – хоча б частину номерного знаку. Далі вже з’ясовують, у якій частині міста та на якій вулиці камери фіксували таку машину. При цьому це стосується номерних знаків усіх країн, а не лише українських.

«Зараз ми тестуємо на території міста техніку декількох виробників програмного забезпечення і системи відеонагляду. Кожна із них хороша по-своєму. Зараз ми зупинились на тій, яка допомагає визначати 97% номерів у будь-яку погоду чи пору доби», – пояснив керівник відділу оперативно-технічних заходів безпеки міста Павло Пец.

Додамо, що львівська система відео нагляд є кращою порівняно з іншими містами, оскільки має надзвичайно високий рівень захисту. Її неможливо зламати через те, що вона не прив’язана до Інтернету напряму.

Нагадаємо, камери можуть встановити і на Головному та Приміському вокзалах. Прокуратура переконана, що це допоможе розкривати грабежі та інші злочини.

Щоправда, у Центрі безпеки міста переконані, що спочатку слід завершити реконструкцію площі Двірцевої. Лише тоді варто облаштовувати її камерами.