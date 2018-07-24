З вересня у Львові порушників паркування каратимуть нові інспектори

Вони зможуть на місці оформляти штрафи та евакуйовувати машини

Із 28 вересня у Львові почнуть працювати інспектори із паркування. Такий відділ сформують у Центрі безпеки міста. За словами керівника Центру Юрія Діля, інспектори патрулюватимуть райони міста. Попередньо планується, що у кожному районі буде два такі працівники. Вони матимуть право на місці прийняти рішення щодо евакуації автівки, якщо та порушує правила дорожнього руху.

Інспекторам переадресовуватимуть повідомлення із 102 чи Гарячої лінії міста або ж вони самі можуть бути свідками порушення.

«Тож можуть самостійно прийняти рішення про евакуацію автомобіля. Львів має власні евакуатори. Хоч вони не у найкращому стані, але вони є. Тому прибрати автомобіль, який унеможливив рух, наприклад, трамваю вже не буде так складно», – сказав Юрій Діль.

Інспектори матимуть доступ до єдиної бази власників транспортних засобів. Таким чином зможуть в онлайн-режимі отримати інформацію про власника для виписування штрафу чи евакуації.

У Центрі безпеки міста наголосили, що розуміють проблему із паркуванням у Львові. Однак каратимуть принаймні тих, хто порушує основні правила, зокрема: