Визначено переможців конкурсу «Фарби для ремонту школи»

Два місяці відвідувачі фірмового салону «Śnieżka» в місті Яворові, що на вул. Привокзальна, 1а, мали можливість під час купівлі лакофарбових матеріалів голосувати за улюблену школу

Адже ТзОВ «Снєжка-Україна» під час літніх канікул оголосила конкурс «Фарби для ремонту школи» серед загальноосвітніх шкіл Яворівського району Львівської області.

Згідно із заповненими і надісланими Реєстраційними заявками 19 шкіл Яворівського району змагалися за цінні нагороди, зокрема, за сертифікати на отримання лакофарбових матеріалів Групи компаній «Śnieżka» для ремонту або оновлення одного з шкільних приміщень.

Тож минулого тижня компанія «Снєжка-Україна» підрахувала голоси. Таким чином визначено трьох переможців. Принагідно зазначимо, що кожен споживач, купуючи у Фірмовому Салоні «Śnieżka» з 15 травня по 15 липня 2018 р. лакофарбову продукцію ТМ Śnieżka, VIDARON, FOVEO TECH, отримував наклейки для голосування. На спеціальній Таблиці кожна школа-учасниця конкурсу мала своє відведене поле. Відповідно Дошка голосування була розміщена у Салоні «Śnieżka» на видному місці. Тож кожен відвідувач міг стежити за процесом перебігу конкурсу. Кількість наклейок, які отримували покупці, залежала від суми одноразової купівлі. Одна наклейка виражала один голос. За одну покупку на підставі виданого чеку відвідувач міг отримати найбільше 7 наклейок. Підкреслимо, що споживачі самостійно вибирали і визначали навчальний заклад, за який віддавали голоси.

Упродовж двох місяців покупці активно брали участь у голосуванні, вболіваючи за свої улюблені школи. Тож школам справді довелося поборотися за призові місця, особливо за друге і третє. Лише у липні, наприкінці конкурсу, виразно вимальовувалася картина щодо фаворитів змагання, які набрали найбільшу кількість голосів. Таким чином, перше місце у конкурсі, за підсумками голосування, здобула Яворівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 (за цей навчальний заклад покупці віддали 514 голосів). Відповідно переможець отримав сертифікат на лакофарбові матеріали на суму 5000 грн, друге місце – у Залузької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (379 голосів), яка удостоєна сертифікатом у сумі 3000 грн, і третє місце зайняла Чернилявська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. імені Теодора Перуна (180 голосів), і нагороджена сертифікатом на суму 2000 грн. Церемонія вручення цінних нагород школам-переможцям відбулася безпосередньо у Фірмовому салоні «Śnieżka». Під час урочистостей генеральний директор ТзОВ «Снєжка-Україна» Марек Павлусь, вітаючи із перемогою і вручаючи нагороди керівникам навчальних закладів, що здобули першість, зокрема наголосив: «Ми багато років активно співпрацюємо і допомагаємо місцевим громадам у проведенні різних соціальних ініціатив. Тож цього року ми вирішили провести конкурс «Фарби для ремонту школи», аби навчальні заклади змогли позмагатися за голоси наших покупців і здобути нагороди у вигляді лакофарбових матеріалів нашого підприємства для ремонту одного з приміщень школи. Також ми прагнули привернути увагу наших споживачів до потреб загальноосвітніх навчальних закладів району, аби вони своїми голосами змогли вболівати за навчальні установи, де свого часу навчалися самі, і де навчаються їхні діти. Тож, як бачимо, чимало покупців долучилося до корисної справи і допомогли своїм улюбленим школам зайняти призові місця і виграти потрібну лакофарбову продукцію для потреб освітніх установ».

Крім сертифікатів, школи-переможці отримали від підприємства додатковий приз, зокрема, по одній банці фарби для створення на поверхні стіни ефекту шкільної дошки. Водночас під час урочистостей освітяни мали нагоду випробувати поверхню з ефектом шкільної дошки, що створена за допомогою нової фарби.

Компанія «Снєжка-Україна» висловлює вдячність усім 19 школам, які виявили ініціативу і взяли участь у конкурсі, відділу освіти Яворівської райдержадміністрації за підтримку і сприяння у проведенні конкурсу, а також усім покупцям, які, купуючи продукцію у Фірмовому Салоні «Śnieżka», активно голосували за навчальні установи.

Рейтинг голосування покупців фірмового салону «Śnieżka» у місті Яворові, що на вул. Привокзальна, 1а, за улюблену школу:

1 місце – Яворівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 – 514 голосів

2 місце – Залузька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 379 голосів

3 місце – Чернилявська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. імені Теодора Перуна – 180 голосів

4 місце – Староярська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені Героя України Романа Варениці – 93 голоси

5 місце – Яворівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. Тараса Шевченка №3 – 86 голосів

6 місце – Наконечнянська загальноосвітня школа І-ІІ ст. імені Героя України Романа Сеника – 80 голосів

7 місце – Котівська загальноосвітня школа І-ІІ ст. імені Михайла Логина – 53 голоси

8 місце – Новояворівський НВК «Загальноосвітня школа ІІ ст. – ліцей» – 28 голосів

9 місце – Свидницький НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. – ДНЗ» – 24 голоси

10 місце – Бунівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені Юрія Липи – 20 голосів

11 місце – Верблянський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – ДНЗ» – 16 голосів

12 місце – Завадівська загальноосвітня школа І-ІІ ст. – 15 голосів

13 місце – Рогізненський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – ДНЗ» – 14 голосів

14 місце – Немирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – 13 голосів

14 місце – Середкевицький НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – ДНЗ» – 13 голосів

15 місце – Великопільський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. – ДНЗ» – 6 голосів

16 місце – Калинівська загальноосвітня школа І-ІІ ст. – 5 голосів

17 місце – Порічанський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. – ДНЗ» – 4 голоси

18 місце – Вороблячинська загальноосвітня школа І-ІІ ст. імені Героя України Віталія Коцюби – 2 голоси