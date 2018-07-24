В Україні від кору померла дитина

Це на 3,1% більше ніж попереднього тижня, – повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України. Загалом від початку року на кір захворіли 26 692 людини – 10 800 дорослих і 15 892 дитини. Найбільше – у Львівській (усього 4 989 людей: 1 568 дорослих і 3 421 дитина), Закарпатській (2890 людей: 537 дорослих і 2353 дитини), Івано-Франківській (2596 людей: 744 дорослих і 1852 дитини), Одеській (2063 людини: 1028 дорослих і 1035 дітей), місті Києві (1854 людини: 1139 дорослих і 715 дітей) і Тернопільській (1388 людей: 540 дорослих і 848 дітей) областях.

Минулого тижня від кору померла дитина віком 1 рік і 10 місяців у Київській області. А загалом від початку року від ускладнень кору померло тринадцять людей: дев’ятеро дітей і четверо дорослих.

Кір – небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смертельних наслідків. Діти і дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, знаходяться у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

Звертаємо увагу батьків: якщо вашій дитині скоро виповниться 1 рік або 6 років, їй необхідно зробити щеплення відповідно до календаря. Якщо ж дитина пропустила першу чи другу дози вакцини КПК за графіком, або ви не пам’ятаєте, коли і які щеплення ви робили дитині, зверніться до медичного закладу, щоб якнайшвидше отримати безоплатне щеплення. Тепер зробити безоплатне щеплення КПК та надолужити пропущені дози вакцини можна усім дітям до 18 років. Довідка для батьків щодо небезпеки кору та інформація щодо вакцинації проти кору – тут.

Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоров’я затвердили наказ про проведення безплатної імунізації дорослих, які належать до груп ризику. Таке рішення ухвалили з огляду на зростання захворюваності на кір серед дорослих. Зокрема, йдеться про поширення захворюваності у групах, що проживають у спільному просторі (військові, учасники Операції об’єднаних сил, студенти), а також серед освітян і медиків.

Відповідно до цього наказу, впродовж 2018 року забезпечується проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти кору за епідемічними показаннями:

серед груп професійного ризику: медичних працівників, працівників освітніх закладів та немедичних працівників закладів охорони здоров’я, представників силових структур (МВС, Міноборони, СБУ, Національна поліція України, Національна гвардія України, Прикордонна служба України, Державна служба охорони);

студентів навчальних закладів без обмеження віку.

Для проведення імунізації цих груп дорослих в Україні вакцини є в усіх регіонах. Станом на 20 липня 2018 року в Україні наявні 734 тисячі доз вакцин КПК.

Відповідно до чинного законодавства, вакцини закуповують лише для імунізації дітей. Рішення про імунізацію дорослих у групі ризику приймають як реагування на спалах кору.