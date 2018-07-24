У Залізничному відділі й у Трускавецькому відділеннях поліції – нові керівники

Особовому складу Залізничного відділу та Трускавецького відділення поліції представили нових начальників – підполковника поліції Богдана Собка та підполковника поліції Максима Гука. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Підполковник поліції Богдан Собко, 1977 року народження, уродженець Вінницької області, в органах внутрішніх справ з 1994 року, попередня посада – начальник Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Підполковник поліції Максим Гук, 1981 року народження, уродженець Львова, в органах внутрішніх справ з 1998 року, попередня посада – заступник начальника управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у Львівській області.