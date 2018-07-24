У родині зубрів на Львівщині – поповнення

У першій половині липня у Сколівських Бескидах самки привели на світ двох зубренят. Про це повідомили у відділі охорони території НПП «Сколівські Бескиди».

Зубренята почуваються добре й не відходять від мам, а ті, своєю чергою, завжди насторожі й готові захистити потомство.

Програма підтримки майданської субпопупяції бізона європейського (Bison bonasus L.) у Сколівських бескидах на період 2017-2026 рр. успішно розвивається Нині стадо налічує 34 особини. Побачити зубрів улітку не дуже легко, оскільки вони мігрують на доволі значну відстань та є дуже обережними. В теплу пору року зубри харчуються травою і гіллячковим кормом, а взимку тут проводять підгодівлю такими кормами, як сіно, віники, солома, кормові буряки, капуста, концентровані корми.