У перекупників на Соборній конфісковуватимуть товар

Зовсім скоро перекупників товару, що продають його на стихійному ринку поблизу ТЦ «Роксолана», не лише штрафуватимуть, але й конфісковуватимуть їхній товар

Про це сьогодні під час наради домовилися керівництво Галицької районної адміністрації спільно з Муніципальною дружиною та патрульними.

Водночас директор ринку «Галицький» Юрій Путас сказав, що зі свого боку він міг би виділити 10-15 додаткових місць для продавців «із площі». Плати за оренду місця з продавців власної продукції з сіл ринок не бере.

Що робити з вилученими продуктами, в адміністрації поки що не вирішили. Про результати рейдів з вилучення буде відомо вже на початку серпня.

Нагадаємо, торгівля з рук у невстановлених місцях передбачає штраф від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.