У Львові відбудеться чемпіонат із функціонального багатоборства серед десантників

Цієї неділі, 29 липня о 15:00 розпочнеться Другий Всеукраїнський чемпіонат з функціонального багатоборства серед підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Відбудуться змагання на площі перед пам’ятником Т.Г.Шевченку. В змаганнях візьмуть участь близько ста учасників, які боротимуться за звання «Найбільш фізично підготовлена команда військовослужбовців Десантно-штурмових військ ЗСУ».

« Братимуть участь у змаганнях 6 бригад: 80-та зі Львова, 70-та з Миколаєва, Житомирська 95 бригада, 199 навчальний центр та 81 окрема аеромобільна бригада, 25 повітряно-десантна бригада з Гвардійська. Вони виконуватимуть дуже різні комплекси вправ, які в результаті покажуть, хто є найсильнішим десантником» , – говорить підполковник Андрій Палагін.

Загалом кожна команда повинна складатись з 5 осіб, з яких 4 хлопці та дівчина. На час (за 1 хв) вони мають виконати найбільшу кількість повторів конкретної вправи. Змагатимуться в греблі, підйомі штанги, гирі, стрибках на какалці тощо.

Тренер львівської 80 окремої десантно-штурмової бригади “Реват 80 ОДШБР” Сергій Захарук каже, що тренуються наполегливо.

«Цього року ми дуже постарались, щоб підготувати наших бійців до змагань. Приходьте в неділю і побачите наші результати», – запрошує Сергій Захарук.

У команді до змагань готується 9 учасників, за наступні 3 дні вони підбиватимуть підсумки підготовки та визначатимуть, хто ж представлятиме 80-ту десантно-штурмову бригаду на чемпіонаті.

Вхід для усіх охочих переглянути цікаві та видовищні змагання – вільний.

Фото: Роксолана Мудрак