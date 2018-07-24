У Львові шахрайка «заробляла», забираючи в кафе й ресторанах чужі завдатки

У Франківський відділ поліції звернулася по допомогу 29-річна адміністратор одного із львівських ресторанів. Вона повідомила, що 20 червня близько 14.00 до них прийшла молода жінка і під приводом скасування замовлення на банкет заволоділа коштами в сумі 3 364 гривень, які клієнт залишив як завдаток.

З аналогічними заявами до правоохоронців протягом червня-липня звернулися ще більше десятка власників і менеджерів закладів громадського харчування, які стали жертвами аферистки. Зловмисниця, яка представлялася родичкою замовників банкетів, видурила в них кошти в сумі від 1 000 до майже 10 000 гривень.

Працівники поліції встановили, що до вчинення злочинів причетна раніше неодноразово судима за шахрайство 20-річна мешканка міста Біла Церква Київської області.

Як поінформували у відділі комунікації поліції Львівської області, зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні правопорушень за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до трьох років.

Нині правоохоронці перевіряють причетність зловмисниці до інших подібних злочинів.