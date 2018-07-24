У Львові п’яний водій учинив ДТП (фото)

Учора, 23 липня, близько 23:00 на вул. Варшавській, 78 водій автомобіля «BMW» у нетверезому стані спричинив ДТП, в’їхавши у бордюр.

Як написав на своїй сторінці у Фейсбук співробітник поліції Ігор Зінкевич, перед цим, за словами очевидців, водій авта зачепив інший автомобіль на вул. Масарика. Після цього почав утікати з місця пригоди – і врешті вимушено «загальмував» на Варшавській.

У результаті пригоди, ніхто не постраждав.

На місці події патрульні з’ясували, що чоловік не лише керував у стані алкогольного сп’яніння, а й був без документів. Складено протокол.