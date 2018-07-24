У львівському Палаці Мистецтв презентують виставку вишитих портретів Кобзаря

Виставку до Львова привезли з Полтави

Сьогодні, 24 липня, у Львівському Палаці мистецтв відбудеться відкриття виставки із вишиваними картинами «Образ і слово Кобзаря у вишивці». Початок о 16:00.

Автор та ініціатор робіт світлої пам’яті Григорій Кисіль. Саму ж виставку до Львова, яка згодом пройде в кожному обласному центрі, привезла із Полтави організатор та координатор Катерина Калініченко.

Захід відбувається під егідою Всеукраїнської громадської організації «Союз Українок», за підтримки департаменту культури, національностей і релігій Львівської обласної державної адміністрації та Львівського Палацу мистецтв.

Виставка «Образ і слово Кобзаря у вишивці» зацікавить глядача своєю неповторністю та водночас різноманітністю. Адже у вишиваних картинах автор зумів повноцінно передати поезію Тараса Григоровича Шевченка та його величний образ.

Учасники виставки:

– отець Севастіян Дмитрух, голова Сакральної комісії УГКЦ;

– виконуючий обов’язки генерального директора Львівського Палацу мистецтв, голова постійної комісії з питанькультури,історико-культурноїспадщини, туризму, духовного відродженнята засобівмасовоїінформації Львівської обласної ради Юрій Візняк;

– директор департаменту культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації Мирослава Туркало;

– голова ВГО «Союз Українок» ОреславаХомик;

– організатор і координатор виставки Катерина Калініченко.

На завершення виставки для гостей чекає ще одна приємність – Катерина Калініченко проведе майстер-клас із фриволіте, продемонструючи техніку човникового мереживоплетіння.