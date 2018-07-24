Стартувала реєстрація на Форум першої Молодіжної столиці України

Форум буде альтернативним простором для обговорення перспектив підвищення ролі та посилення спроможності молодіжного середовища у забезпеченні розвитку держави, напрацювання рекомендацій для майбутньої всеукраїнської Молодіжної Стратегії.

Наскрізними темами форуму є: участь молоді в місцевому самоврядуванні; молодіжна мобільність та міграція; молодіжне підприємництво та працевлаштування; неформальна та формальна освіта

На форум, який триватиме 6-7 вересня 2018 року у FESTrepublic, очікують 1500 учасників зі всієї України. Форум передбачає низку активностей різного формату, серед яких:

напрацювання у робочих групах ідей та пропозицій щодо наскрізних напрямів заходу;

панельні дискусії за участі представників молоді, органів державної влади і місцевого самоврядування, бізнесу;

лекції від лідерів думок молоді; презентація успішних історій молоді на місцевому рівні;

пітчинг проектів і стартапів, присвячених соціальному підприємництву.

Офіційна сторінка Форуму: facebook.com/molodvizh

Реєстрація триватиме до 5 серпня 2018 року – https://goo.gl/forms/AugItbGgfL1HRMLg1.

Кількість місць обмежена, буде відбуватися незалежний відбір учасників.

Участь у заході є безкоштовною.

Довідково. 6-7 вересня у Львові на території !FESTrepublic (це новий сучасний простір,місто в місті) відбудеться всеукраїнський форум Молодіжної столиці 2018. Адже в лютому 2018 року місто Львів стало переможцем всеукраїнського конкурсу «Молодіжна столиця 2018». На форумі діятиме 5 тематичних зон для змістовного спілкування та яскравого драйву. Десятки українських експертів і молодих стратаперів розповідатимуть про важливі рішення, які направду змінюють країну.