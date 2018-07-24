Сьогодні вшановуємо святу рівноапостольну княгиню Ольгу

Велика київська княгиня Ольга – мабуть, найвідоміша жінка за всю нашу історію. Недаремно ж новітня Україна на відзначення заслуг жінок у розвитку Української держави, духовному відродженні нації, вихованні дітей встановила відзнаку Президента України «Орден княгині Ольги» I, II, III ступеня.

Свята рівноапостольна княгиня Ольга, в хрещенні Олена, народилася в Псковській землі. У 903 році вона стала дружиною Київського князя Ігоря.

Після смерті свого чоловіка, князя Ігоря († 945) Ольга довгі роки сильною рукою правила великою державою від імені свого малолітнього сина Святослава.

З історії знаємо, що князь Ігор залишив своїй дружині трохи занедбану державу. Знову зміцнити Київську Русь можна було тільки владною рукою. Ольга першою навела лад у справі плати данини. Якщо казати сучасною мовою, вона встановила норми оподаткування.

Та найбільше велич княгині Ольги виявилася в тому, що вона прийняла християнську віру і саме цим сильно піднесла авторитет свій і своєї держави в очах Візантії та християнських володарів Західної Європи.

Княгиня Ольга померла 11 (25) липня 969 року. Нібито на її прохання Святослав поховав матір за християнським звичаєм у київському храмі святого Миколая, що на Аскольдовій могилі. Тіло княгині залишалося нетлінним, і її онук Володимир переніс мощі святої в Десятинний храм Успіння Пресвятої Богородиці. Під час нападу монголів мощі Ольги сховали під руїнами Десятинної церкви. Митрополит Петро Могила, відбудовуючи 1635 року невелику церкву на місці Десятинної, віднайшов мощі святої Ольги, де вони зберігалися до XVIII ст.

За наказом московського Святішого Синоду їх перепоховали, але місце перепоховання нікому не відоме.

Княгиню Ольгу шанують як покровительку вдів, а також новонавернених у вірі.

Джерело: old.dyvensvit.org