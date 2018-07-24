Сьогодні на Львівщині – хмарно з проясненнями, короткочасні дощі

Сьогодні, за прогнозами синоптиків, по Львівській області хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град. Вітер північний 7 – 12 м/с, вдень поривчастий. Температура повітря вдень 21 – 26° тепла.

У Львові також переважатиме хмарна погода з проясненнями. Можливі короткочасні дощі, грози, вдень град. Вітер північний 7 – 12 м/с, вдень поривчастий. Температура повітря вдень 22 – 24° тепла.