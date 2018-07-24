Рятувальники визволили риболова, який не міг вибратися на берег з-під мосту на Опорі (відео)

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 24 липня о 12:01 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селищі Верхнє Синьовидне Сколівського району під автодорожнім мостом на річці Опір перебуває чоловік 1956 року народження. Рибалка перебував на фундаменті опори моста і не міг самостійно вибратись на беріг річки.

На місце події скерували пожежно-рятувальні підрозділи 24 ДПРЧ м. Сколе та 8 ДПРЧ м. Стрий. Рятувальники за допомогою човна та рятувальних мотузок доправили потерпілого на беріг річки.