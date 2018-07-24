ООС: Бойовики застосували міномети, 2 поранених

Минулої доби бойовики 21 раз відкривали вогонь по українських позиціях – 2 військових отримали поранення. Упродовж поточної доби окупанти 4 рази обстріляли сили ООС, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об’єднаних сил станом на 7:00 24 липня.

“23 липня противник 3 рази відкривав вогонь із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Майорська, Авдіївки, Мар’їнки, Лебединського, Гнутового, Талаківки, Павлополя, Водяного та Широкиного”, – підкреслили у прес-центрі.

“Разом з цим, окупанти поблизу Кримського та Лебединського обстріляли позиції Об’єднаних сил з 82-мм мінометів, а біля Талаківки – із 120-мм міномету”, – наголосили у штабі.

“Упродовж поточної доби бойовики 4 рази відкривали вогонь по українських позиціях біля Авдіївки, Мар’їнки та Павлополя, а захисники Водяного зазнали прицільного вогню із ПТКР та забороненого 120-мм міномету”, – йдеться у звіті.

За даними розвідки, 4 окупанти отримали поранення.