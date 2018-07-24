На Львівщині зіткнулись два мотоцикли

Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 липня близько 2.20 на автодорозі Рава-Руська – Яворів неподалік села Потелич у Жовківському районі, – повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Зіткнулись мотоцикли «Вайпер», яким керував 20-річний мешканець Рава-Руської та «Кавасакі», яким керував 27-річний мешканець одного з сіл району. Внаслідок зіткнення водій «Вайпера» отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом лівого стегна та був госпіталізований у реанімацію, його 20-річний пасажир отримав забій ноги, так само як і 17-річний пасажир «Кавасакі».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.