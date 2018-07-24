На Львівщині батько виявив мертвим свого 12-річного сина

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, ознак насильницької смерті на тілі дитини не виявлено.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, у Стрийський відділ поліції сьогодні, 24 липня, о 16.34 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Стрийського району в господарській будівлі батько виявив тіло без ознак життя свого 12-річного сина.

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.