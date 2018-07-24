На Головному і Приміському вокзалах Львова встановлять камери спостереження

Прокуратура переконана: це допоможе у розкритті крадіжок та грабежів на вокзалах

На Приміському залізничному вокзалі відсутні камери відеоспостереження, а на Головному залізничному вокзалі якість такої відеозйомки є дуже низькою. Як повідомляють у Прокуратурі Львівської області, це перешкоджає розслідуванню грабежів.

Зокрема, упродовж 2017 року та 6 місяців 2018 року, Львівська місцева прокуратура №2 встановила, що за час функціонування головної станції Львова (з травня по грудень 2017 року), на ній скоєно 81 крадіжку: 35 на Головному та Приміському залізничних вокзалах, 30 – у поїздах та 16 – на територіях, що належать ПАТ «Укрзалізниця».

Окрім цього, зареєстровано 8 грабежів.

За перше півріччя 2018-ого на залізничних вокзалах Львова обліковано 117 крадіжок, 4 грабежі, 8 шахрайств та низку інших злочинів.

Водночас, на вулиці Чернівецькій та площі Двірцевій, які розташовані поблизу вокзалів, зафіксовано 149 крадіжок, 2 грабежі, 8 шахрайств та 1 умисне вбивство.

Із цієї кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень до суду скеровано лише 8, що свідчить про вкрай низький відсоток розкриття.

Наявність спеціальної відеоапаратури дасть змогу швидко розкривати злочини, притягувати винних до відповідальності, а також упереджувати вчинення таких видів злочинів як грабежі, розбої, крадіжки, злочини проти життя та здоров’я.

«Варто врахувати, що залізничні вокзали приймають поїзди міжнародного сполучення, а пасажири, що прибувають до Львова у туристичних цілях, часто стають об’єктами посягань осіб без постійного місця проживання та, зокрема, ромської національності. Під час розслідування цих злочинів є необхідність у оперативному отриманні відео із камер спостереження задля встановлення причетних до злочину. Тривале розслідування призводить до від’їзду потерпілих та втрати доказів. Такі прикрі епізоди формують негативний імідж як Львова так і держави загалом», – коментує ситуацію керівник Львівської місцевої прокуратури №2 Сергій Янчишин.

Відтак, місцева прокуратура ініціювала вирішення цього нагального питання перед керівництвом виробничого підрозділу Вокзал станції «Львів» філії «Пасажирська компанія» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та міським головою Львова.