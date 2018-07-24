Львівський органний зал відремонтують

У Львові за мільйон гривень відремонтують органний зал. Там оновлять хол, коридор та фойє, а також замінять проводку. Загалом же цю концертну установу чекає три етапи робіт..

«Перший етап розпочався зараз. Ми хочемо зробити сучасну рецепцію, рівні стіни, а також нову концепцію освітлення. Другий етап – нові туалети. І тритій– фасад і вежі», – розповів заступник директора Органного залу Тарас Демкою.

Перший етап робіт планують завершити до кінця жовтня цього року.

«Перлиною цього проекту буде скляна перегородка, тобто при вході планується поставити велику скляну перегородку на 20 м². Також ми розробили план заміни всієї проводки, бо використати стару ми не зможемо», – каже представник фірми, яка виконуватиме роботи, Роман Матушевський

На час ремонтних робіт Органний зал у Львові не закриватимуть. Установа працюватиме у звичному режимі. Зокрема, у серпні там відбудеться три проекти – Леополіс барокко фестиваль, Львівський органний фестиваль і цикл концертів Релакс Вікенд.