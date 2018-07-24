Львівські бізнес-центри «мінують» із Москви

Люди, які протягом останнього часу майже щодня повідомляють про замінування бізнес-центрів у Львові, на 90% роблять це з Російської Федерації. Про це розповів начальник Центру безпеки міста Юрій Діль. За його словами, щоразу псевдомінери відправляють електронні листи на різні адреси десятками.

«Якби це були телефонні дзвінки, виявити хулігана можна було б за хвилини», – пояснив посадовець. Заблокувати такі повідомлення у Центрі також не можуть. Тим паче, що їх надсилають на адреси ЛОДА, Гарячої лінії та інші. Після такого повідомлення на об’єкт виїжджають вибухотехніки, а працівники поліції перевіряють усіх, хто заходить і виходить, із металошукачами. У такому режимі заклад працює протягом певного часу.

«Тож навіть якщо наступного дня знову прийде повідомлення, що будівля за цією адресою замінована, ми вже знаємо, що це не так, бо вибухівку просто фізично не могли пронести крізь металошукачі», – пояснив Діль.

Бізнес-центри зазвичай співпрацюють із правоохоронними органами. І готові навіть оплачувати державну охорону. Адже працювати в такому режимі, коли людей то евакуйовують, то просять зайти назад, їм складно. Зовсім не реагувати на такі повідомлення Центр безпеки не може. Але, крім того, що приміщення перевіряють, кіберполіція активно працює над тим, щоб знайти порушника.