Львів’ян запрошують допомогти підрахувати безпритульних собак у місті

Підрахунок відбуватиметься за методикою організації World Animal Protection на базі унікального програмного забезпечення.

Отримані результати дадуть змогу оцінити проведену роботу та запланувати програму відлову-стерилізації-вакцинації-прилаштування/відпуску собак на наступний рік.

Для підрахунку потрібні активні та небайдужі волонтери зі смартфонами, які зможуть виділити 2 години ранішнього часу – із 07.00 до 09.00 – 1, 2 чи 3 серпня, у форматі: один волонтер – один сектор – один день.

Умови реєстрації: на карті слід знайти зручний для вас сектор синього чи червоного кольору (якщо сектора немає у списку — вас хтось випередив) та обрати його зі списку. На електронну скриньку прийде підтвердження реєстрації із посиланням, де потрібно завантажити додаток та доступ до нього.

Зареєструватись можна тут: https://animal-id.info/site/become-volunteer?city_id=4.

Правила й деталі підрахунку – тут: https://animal-id.info/counting.

Координатори підрахунку — Ірина Шевченко, тел. +380 679 248 040, та Копач Марта, тел. +380 676 790 925.