ЛНУ готовий судитись з міською радою, аби не допустити будівництва паркінгу

Сьогодні, 24 липня, у приміщенні міської ради відбулась публічна консультація із зацікавленими сторонами щодо будівництва паркінгу на площі біля університету імені Івана Франка. Серед запрошених – представники міської влади, університету та громадськість.

«Ще в 2015 році міський голова Львова Андрій Садовий анонсував будівництво кількох підземних та надземних паркінгів в місті, зокрема, паркінгу біля університету. Однак ініціатива міста зіткнулась зі спротивом університетської спільноти: науковці та студенти наголошують на ризиках руйнування архітектурного середовища, а також створенні незручностей для університету, які зумовить будівництво — шум, вібрація, хаос на площі», – так описали проблему організатори обговорення.

Як зазначили представники ГО “Центр UA”, які були організаторами зустрічі, мета зустрічі – спроба знайти компроміс. Однак спільної позиції сторонам напрацювати не вдалось. У той час як місто говорить про потребу паркінгу, в університеті наголошують на неможливості його спорудження.

«Переконаний, що такі консультації відбуваються вже запізно. Є ухвала сесії Львівської міської ради від 2 березня 2017 року , якою затверджено інвестиційний проект реконструкції площі перед університетом та будівництво паркінгу. Це зробили без проведення консультацій чи громадських слухань», – прокоментував проректор ЛНУ ім. Івана Франка Ярослав Гарасим.

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Схожі публічні обговорення проекту будівництва паркінгу за останній рік проводять не вперше. І щоразу позиція університету незмінна: адміністрація виступає проти проекту та просить місто знайти іншу ділянку під паркінг.

«Ми маємо висновки багатьох профільних організацій та установ, які не рекомендують будувати цей паркінг. Є цьогорічні рішення Вченої Ради університету та Конференції трудового колективу щодо неможливості такого будівництва. Це будівництво прямо порушує закони України про природоохоронний фонд (проект передбачає зрізання дерев у парку Івана Франка – ред.). Якщо до голосу університету Львівська міська рада не дослухається, ми готові будемо подавати позов до суду щодо недотримання норм українського законодавства», – сказав у коментарі “Львівській газеті” проректор.