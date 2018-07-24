Негода повалила дерева у Львові

Не витримало дерево біля церкви св. Андрія та на вул. Шевченка

Сьогодні через негоду впало дерево на вул. Шевченка, 67. Завалена крона ускладнила рух транспорту, – пишуть на Гарячій лінії міста.

Як повідомили в Залізничній РА, роботи із розкрижування поваленого дерева виконано. Проїзд автотранспорту забезпечено.

Водночас біля церкви св. Андрія у Львові від сильного вітру також впала частина дерева.

Про це повідомили очевидці.

Зараз комунальні служби проводять обрізку понищеного гілля.