Негода повалила дерева у Львові
Не витримало дерево біля церкви св. Андрія та на вул. Шевченка
Сьогодні через негоду впало дерево на вул. Шевченка, 67. Завалена крона ускладнила рух транспорту, – пишуть на Гарячій лінії міста.
Як повідомили в Залізничній РА, роботи із розкрижування поваленого дерева виконано. Проїзд автотранспорту забезпечено.
Водночас біля церкви св. Андрія у Львові від сильного вітру також впала частина дерева.
Про це повідомили очевидці.
Зараз комунальні служби проводять обрізку понищеного гілля.