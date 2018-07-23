За Програмою енергозбереження мешканцям Львівщини відшкодували майже 8 млн грн

За Програмою енергозбереження для населення Львівщини мешканцям області відшкодували за перше півріччя цього року 7,8 млн гривень. Про це інформують у департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА.

Зокрема, минулого тижня відшкодували 204 тисячі гривень. Загалом на реалізацію програми у 2018 році в бюджеті області передбачили 15,9 млн гривень. У межах Програми мешканці області отримують кредити на впровадження енергоощадних заходів з відшкодуванням 5%-15% річних відсоткової ставки з обласного бюджету.

Окрім цього, в області реалізують 23 районні та міські програми енергозбереження. Скориставшись цими програмами, мешканець може фактично не сплачувати відсотки за користування кредиту, а лише повертати тіло кредиту.

Додамо, для розвитку відновлювальної енергетики на Львівщині за кошти обласного бюджету здійснюють відшкодування 10% тіла кредиту для мешканців на встановлення приватних сонячних електростанцій. На ці цілі в обласному бюджеті передбачили 2 млн гривень.

«Закликаємо мешканців користуватись пільговими кредитами, встановлювати енергоефективне обладнання та ощадно використовувати енергоресурси у своїх домівках», – зазначив т.в.о. директора департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА Михайло Грет.