За минулу добу на дорогах Львова й області сталося 40 ДТП

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, 22 липня близько 7.10 на автодорозі Київ-Чоп неподалік міста Буськ, як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Віваро», 25-річний мешканець Буська, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій авто та двоє його пасажирів, також місцеві мешканці віком 25 та 26 років.

А близько 17.45 на автодорозі Київ-Чоп у місті Стрий водій мікроавтобуса «Фольксваген», 40-річний мешканець Закарпатської області, скоїв наїзд на семирічну дівчинку-пішохода, місцеву мешканку. Внаслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована у реанімацію.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Проводяться досудові розслідування.

Правоохоронці Львівщини нагадують: керуючи транспортними засобами, ретельно дотримуйтеся вимог Правил дорожнього руху, будьте уважними, обережними та взаємно ввічливими.