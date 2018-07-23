Хочете у нашу школу – купіть парти. І ще багато всього

Батьки першокласників однієї із львівських шкіл заявили, що дирекція закладу вимагала у них гроші

Львів’янин Богдан – тато дитини, що у вересні стане першачком. Вони з дружиною ретельно обирали заклад і вирішили, що це буде НВК «Школа-ліцей «Європейський», що на вулиці Кульпарківській, 99. Та от потрапити туди виявилось не так просто. Коли заяву все ж прийняли, почались справжні випробування.

«На перші збори до нас прийшла дирекція школи. І нам сказали коротко і прямо: «Якщо ви хочете, щоб ваші діти вчились у нашій школі, маєте купити парти», – розповідає чоловік.

Богдан обурився, але в перший момент змовчав, бо дуже хотілось потрапити саме у цей заклад.

«Батьки не були проти. Вирішили здавати по 1000 грн. 750 на комплект – стіл та стілець і решту – на ремонт класу», – каже він.

Коли ж батьківський комітет почав шукати, де вигідніше придбати парти, директорка школи сказала, що такої самодіяльності не потрібно. «Вона сказала: «Ви гроші принесіть, а ми купимо». Тоді ми і зрозуміли, що парти є. Просто треба зібрати з нас гроші», – пояснює Богдан.

Тоді чоловік набрав «Гарячу лінію», щоб поскаржитись. Після цього знову зібрались класні збори.

«Вони казали щось про витік інформації. І парти вже не треба було купувати. Натомість дали новий список. У ньому були навіть кулери, лампочки та фарби для стін», – розповідає чоловік.

Зрештою, навіть ці списки виявились не найбільшим абсурдом. За словами тата дитини, з класної кімнати, у яку мали б прийти першачки, винесли геть усе. Ймовірно, спеціально для того, щоб показати батькам пустий кабінет і змусити купити меблі та обладнання.

«Потім захотіли принтер, ламінатор, килимок. Усі послуги, які ми, батьки, мали б замовляти, мали виконувати саме ті люди, номери телефонів яких давала дирекція. Включно з електриком», – пригадує Богдан.

Заступниця директора навчального закладу Мар’яна Іванівна відмовилась коментувати.

«Я не буду нічого відповідати. Не знаю, що сказати. Не знаю про таку ситуацію».

Оскільки обіг готівки у львівських школах заборонений і карається, «Львівська газета» вирішили поцікавитись у начальниці управління освіти ЛМР Зоряни Довганик, що відбувається у державному закладі НВК «Європейський».

«Я поспілкувалася із представниками від батьків. Мама із батьківського комітету сказала, що вони грошей не вимагали, що це була ініціатива батьків. Вони прийшли до класу і подивились, що там було потрібно.

Водночас керівництво навчального закладу, за словами Зоряни Довганик, дізналось про ситуацію із дописів в мережі Facebook.

Мені пояснили, що батьків не зобов’язували до збирання коштів, це була ініціатива батьків. На нову українську школу є кошти. Гроші передбачені на придбання стільців і парт для дітей, або ж якщо вони є, то можна купити інші меблі. Також на дидактичні матеріали для дітей, в межах 500 грн на одну дитину. Є гроші і на ноутбук для паралелі перших класів, ламінатор, ксерокс і папір.

Нагадаємо, минулого року управління освіти ЛМР видало указ про заборону поборів у школах. Обіг готівки заборонений.

«Якщо батьки мають бажання вони можуть ініціювати ті чи інші покупки, але виключно за згодою. І кошти повинні бути зібрані офіційно, а не з рук у руки», – наголошує Зоряна Довганик. Випадок з НВК «Школа-ліцей «Європейський» в управлінні освіти міста вважають вичерпаним.